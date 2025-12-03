Roblox официально заблокировали в России. Роскомнадзор подтвердил бан

Роскомнадзор официально подтвердил: Roblox теперь заблокирована в России. Ведомство объяснило бан тем, что через платформу распространяют экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ-направленности, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить 100-процентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

По заявлению РКН, ведомство многократно направляло заявления в адрес разработчиков для блокировки неправомерного контента, но этого не происходило, поэтому было принято решение заблокировать платформу в России.