Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Roblox официально заблокировали в России. Роскомнадзор подтвердил бан

Roblox официально заблокировали в России. Роскомнадзор подтвердил бан
Комментарии

Роскомнадзор официально подтвердил: Roblox теперь заблокирована в России. Ведомство объяснило бан тем, что через платформу распространяют экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ-направленности, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить 100-процентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

По заявлению РКН, ведомство многократно направляло заявления в адрес разработчиков для блокировки неправомерного контента, но этого не происходило, поэтому было принято решение заблокировать платформу в России.

Материалы по теме
В России блокируют Roblox: что происходит с игрой?
В России блокируют Roblox: что происходит с игрой?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android