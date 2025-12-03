Скидки
Большой трейлер пятого сезона «Эмили в Париже» — премьера 18 декабря

Большой трейлер пятого сезона «Эмили в Париже» — премьера 18 декабря
Компания Netflix представила большой трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Премьера продолжения комедийной мелодрамы состоится на стриминговом сервисе уже 18 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоу повествует об Эмили, простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить. В пятом сезоне героиня отправится в Италию.

К главной роли вернулась актриса Лили Коллинз («С любовью, Рози»). Первый сезон вышел в 2020 году, с тех пор продолжение выпускается каждый год. Картину смешанно приняли зрители: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 6,8/10.

