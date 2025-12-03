Скидки
Slay 2025: прямая онлайн трансляция начнётся

Начался эфир премии SLAY — 2025
Комментарии

Организаторы SLAY — 2025 запустили прямой эфир грядущей церемонии, на котором зрители могут посмотреть гостей мероприятия, которые потихоньку заполняют зал.

Гостей будут запускать примерно час, после чего (около 18:30 мск) в фойе введут зрителей, а в течение 30 минут для них откроют трибуны. Старт церемонии награждения ожидается около 19:15 мск, но возможны задержки.

Всего номинаций будет 16: восемь в основной категории и восемь в дополнительных, где голосовали зрители. Церемония продлится несколько часов и должна закончиться до 23:00 мск. Мы будем вести прямой эфир мероприятия в нашем LIVE и делиться всем интересным прямо с места событий.

