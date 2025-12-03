Скидки
Автор Escape from Tarkov отметил первых игроков, которые выбрались из Таркова

Комментарии

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов начал отмечать первых игроков, которые завершили прохождение хардкорного шутера Escape from Tarkov. Разработчик поздравил пользователей на своей странице в соцсети X.

Фото: Соцсети Никиты Буянова

Так, Буянов поздравил стримера под ником Tigz. Блогер прошёл игру на нейтральную концовку. Следом разработчик отметил пользователя Tsukinogi — ему удалось выбить наилучший финал в шутере.

Хардкорный шутер Escape from Tarkov вышел 15 ноября — спустя восемь лет раннего доступа. В релизной версии появилось четыре варианта финала. Авторы отмечали, что увидеть самую лучшую концовку смогут только 2% игроков.

О проблемах запуска хардкорного шутера:
Авторы Escape from Tarkov извинились за скандальный релиз шутера
