Иван Золо на SLAY — 2025 рассказал о неудачной шутке Братишкина

На фестивале SLAY — 2025 блогер Иван Золо, он же ivanzolo2004, нашёл время немного пообщаться с «Чемпионатом».

  • Как оказалось, образ Ивана обошёлся примерно в 50 тыс. рублей — особенно дорогой он назвал обувь: «Могу сказать, что сегодня я очень стильно и ярко оделся».
  • Говоря о своих шансах на победу, Иван оценил их со спокойствием: «Думаю, шансы 50 на 50. Просто я не думаю, выиграю ли или нет. Не знаю. Просто не знаю, сколько за меня проголосовало человек».

Также Золо рассказал, что едва не пропустил мероприятие, как оказалось, из-за шутки Братишкина, который рассказал Ивану, что придётся платить 500 тыс. рублей, но даже это не напугало блогера, который всё равно планировал прийти. Как оказалось позже, это была неудачная шутка.

