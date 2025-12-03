Скидки
Тысяча ударов, 2 сезон, трейлер (2026): дата выхода, где смотреть в хорошем качестве

Большой трейлер второго сезона «Тысячи ударов» от автора «Острых козырьков»
Издание Empire представило большой трейлер второго сезона сериала «Тысяча ударов». Продолжение шоу выйдет на стриминговых сервисах Hulu и Disney+ 9 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus UK. Права на видео принадлежат Empire/Disney.

Сериал рассказывает о постиндустриальной революции в Лондоне и о преступном мире, который начал набирать обороты в викторианскую эпоху. В центре сюжета двое друзей с Ямайки, Алек и Иезекий, которых затянул водоворот событий, бурно развивающихся в столице Великобритании. Одна часть преступников открыто расхаживает по улицам города, а другая — не выходит из подполья.

Главные роли в «Тысяче ударов» сыграли Малакай Кирби («Доктор Кто»), Эрин Доэрти («Корона») и Стивен Грэм («Переходный возраст»). Автором сценария выступил Стивен Найт — создатель культового сериала «Острые козырьки».

