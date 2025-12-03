Никита Сударь выделил StRoGo на SLAY — 2025 и Team Spirit на Major по CS2

На фестивале SLAY — 2025 Никита Сударь рассказал «Чемпионату», за кого будет переживать в своей номинации и кого считает главными героями уходящего года среди стримеров.

Отвечая на вопрос, кому он отдаст предпочтение в собственной категории, Никита без раздумий назвал Anar:

Наверное, всё-таки буду болеть за Anar. Он в этом году показал невероятные цифры, невероятные результаты. Он молодец, реально красавчик

Говоря о стримерах, которые запомнились ему в этом году, Никита выделил Ивана StRoGo Шурпатова и Славу Бустера.

Строго красавчик, поднял 4000 элла — огромный респект. Он много сделал для CS-комьюнити. Славу тоже бы выделил — потрясающе залетает с новыми форматами, с крупными гостями. Завоза на завозе.

Также Сударь поделился своим мнением о мэйджоре по CS2 и шансах Team Spirit на турнире: «Основные претенденты — спириты. Конечно, это Spirit. В первую очередь они».