Друзья и соседи, 2 сезон (2026): дата выхода, где смотреть в хорошем качестве

Второй сезон «Друзей и соседей» c Джоном Хэммом стартует 3 апреля — кадры
Комментарии

Компания Apple представила первые кадры второго сезона сериала «Друзья и соседи». Продолжение шоу стартует 3 апреля 2026 года на стриминговом сервисе Apple TV.

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

«Друзья и соседи» рассказывают о состоятельном менеджере Эндрю Купере, в жизни которого наступает чёрная полоса: он узнаёт об измене жены, разводится, теряет работу и дом. Теперь ему приходится стать вором и красть ценности из элитных домов своих бывших соседей. Во втором сезоне Эндрю грозит опасность в виде нового жильца, который может раскрыть его секреты.

Главную роль в продолжении вновь исполнил звезда «Безумцев» Джон Хэмм. В сериале также сыграли Аманда Пит («Больше чем любовь»), Оливия Манн («Большой Стэн») и Джеймс Марсден («Люди Икс»). Шоураннером проекта выступает Джонатан Троппер — автор сериалов «Видеть» и «Воин».

