Вудуш на SLAY 2025 — о стриминге, конкуренции и фаворитах церемонии

Вудуш на SLAY 2025 — о стриминге, конкуренции и фаворитах церемонии
На фестивале SLAY 2025 стример Александр Шальчин, он же Вудуш, рассказал «Чемпионату», как изменилась индустрия стриминга с момента его старта и кого он считает сильнейшими в текущем сезоне.

Вудуша начинал стримить в 2018 году, тогда всё выглядело совсем иначе:

Я считался стримером новой волны. Тогда о громких проектах, коллаборациях и специвентах речи не шло — стриминг был более андеграундным и с куда меньшим финансированием. Сейчас, конечно, это просто вау

Рост количества крупных мероприятий, по мнению Александра, не убивает отличительный андеграундный вайб, а лишь поднимает планку качества:

Андеграундные стримеры по-прежнему есть, селф-контент ценится. Проекты конкурируют, каждый хочет сделать лучше — зрители от этого только выигрывают, а мы делаем более качественный движ

Говоря о фаворитах в различных номинациях, Вудуш признался, что в этом году почти не успевал следить за номинантами, но всё же выделил нескольких участников:

Наверное, Глеб Сосовод на SLAY King вполне закономерно. И Анар — в IRL. Ну а в плане проектов мне ближе всего свои: тот, что мы провели, — это было 10 из 10
