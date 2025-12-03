Скидки
Церемония награждения SLAY 2025 начинается

Церемония награждения SLAY 2025 начинается
Организаторы SLAY 2025 начали церемонию награждения главных стримеров в России. Впервые всё происходит со зрителями в офлайн-режиме, но все желающие могут наблюдать за происходящим в онлайне на Twitch.

Ведущими мероприятия стали Слава Бустер и Сатир, которые вновь объединились для награждения главных стримеров страны.

Всего номинаций будет 16: восемь в основной категории и восемь в дополнительных, где голосовали зрители. Церемония продлится несколько часов и должна закончиться до 23:00 мск. Мы будем вести прямой эфир мероприятия в нашем LIVE и делиться интересными деталями прямо с места событий.

