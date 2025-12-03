SLAY 2025 поставила абсолютный рекорд на Twitch в России

Трансляция церемонии награждения главных стримеров России SLAY 2025 привлекла огромную аудиторию. Так, число просмотров эфира на Twitch достигло 670 тыс.

Фото: Buster

Таким образом, SLAY 2025 поставил рекорд в российском стриминге на платформе, если не считать киберспортивные трансляции. Кроме того, церемония побила рекорд предыдущего мероприятия чуть больше чем за 30 минут.

Всего на SLAY 2025 номинаций будет 16: восемь в основной категории и восемь в дополнительных, где голосовали зрители. Церемония продлится несколько часов и должна закончиться до 23:00 мск. Мы будем вести прямой эфир мероприятия в нашем LIVE и делиться всем интересным прямо с места событий.