Тренер Astini покинул PARIVISION по Dota 2

Наставник Dota 2 состава PARIVISION Филипе Astini Астини завершил сотрудничество с организацией. О его уходе клуб сообщил в официальном телеграм-канале, аналогичное заявление появилось и в соцсетях самого тренера.

Генеральный директор PARI Esports Сергей Гламазда отметил вклад специалиста и подчеркнул, что решение принято совместно.

Сергей Гламазда, CEO PARI Esports:

Вся команда и организация благодарны Астини за победы, самоотдачу и год, который мы прошли вместе как одна организация. Всё это помогло нам успешно пробиться на тир-1 сцену и закрепиться среди лидеров. Сейчас мы пришли к сложному, но обоюдному решению: наши пути должны разойтись. Спасибо тебе, Филипе, и увидимся в лобби!

Astini присоединился к PARIVISION в октябре 2024 года. За время его работы команда выиграла ESL One Bangkok — 2024, ESL One Raleigh — 2025 и DreamLeague Season 26, а также вошла в тройку сильнейших на крупных турнирах, включая Riyadh Masters — 2025 и The International — 2025. Имя нового тренера PARIVISION пока не раскрывается.