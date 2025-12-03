Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые постеры пятого сезона «Пацанов» — премьера летом 2026 года

Первые постеры пятого сезона «Пацанов» — премьера летом 2026 года
Комментарии

Компания Amazon представила первые постеры пятого сезона сериала «Пацаны». Продолжение знаменитого супергеройского проекта выйдет на стриминговом сервисе Prime Video летом 2026 года.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Пятый сезон «Пацанов» станет финальным для всего сериала. Ранее звезда шоу Карл Урбан заявил, что зрителей начнут шокировать с первых серий: некоторые персонажи погибнут в начале сезона.

Съёмки пятого сезона завершились в конце июня. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие») и Энтони Старр («Банши»). До финала проекта зрителей также ждёт второй сезон «Поколения «Ви» — он стартует 17 сентября.

О другом популярном сериале:
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android