Первые постеры пятого сезона «Пацанов» — премьера летом 2026 года

Компания Amazon представила первые постеры пятого сезона сериала «Пацаны». Продолжение знаменитого супергеройского проекта выйдет на стриминговом сервисе Prime Video летом 2026 года.

Фото: Amazon

Пятый сезон «Пацанов» станет финальным для всего сериала. Ранее звезда шоу Карл Урбан заявил, что зрителей начнут шокировать с первых серий: некоторые персонажи погибнут в начале сезона.

Съёмки пятого сезона завершились в конце июня. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие») и Энтони Старр («Банши»). До финала проекта зрителей также ждёт второй сезон «Поколения «Ви» — он стартует 17 сентября.