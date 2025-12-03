Скидки
Победители премии Slay 2025: итоги, результаты, кто выиграл

Победители SLAY 2025
Сейчас проходит церемония награждения российских стримеров SLAY 2025. Мы собираем все награды в нашем LIVE, но также для удобства мы решили опубликовать их отдельно в этой заметке.

Мы обновляем заметку в реальном времени по мере объявления победителей.
  • Лучший стример Counter-Strike 2— Иван StRoGo Шурпатов
  • Лучший стример Dota 2 — Ростислав rostislav_999 Протасеня
  • Лучший Minecraft-стример года — Кирилл 5opka Баранов
  • Лучший мультигейминг-стример — Глеб sasavot Орлов
  • Лучший трек года — XXL от дуэта 5opka и MellSher
  • Лучший проект года на Twitch — Evelone Duo Cup
  • Прорыв года — Анар anarabdullaev Абдуллаев
  • Аудитория года — Кирилл 5opka Баранов
  • Лучший IRL-стример — Анар anarabdullaev Абдуллаев
