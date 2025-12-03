Победители SLAY 2025
Сейчас проходит церемония награждения российских стримеров SLAY 2025. Мы собираем все награды в нашем LIVE, но также для удобства мы решили опубликовать их отдельно в этой заметке.
Мы обновляем заметку в реальном времени по мере объявления победителей.
- Лучший стример Counter-Strike 2— Иван StRoGo Шурпатов
- Лучший стример Dota 2 — Ростислав rostislav_999 Протасеня
- Лучший Minecraft-стример года — Кирилл 5opka Баранов
- Лучший мультигейминг-стример — Глеб sasavot Орлов
- Лучший трек года — XXL от дуэта 5opka и MellSher
- Лучший проект года на Twitch — Evelone Duo Cup
- Прорыв года — Анар anarabdullaev Абдуллаев
- Аудитория года — Кирилл 5opka Баранов
- Лучший IRL-стример — Анар anarabdullaev Абдуллаев
