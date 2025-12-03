Леонардо Ди Каприо сыграет в фильме «Схватка 2» Майкла Манна — официально

Издание Deadline взяло интервью у знаменитого актёра Леонардо Ди Каприо. В разговоре с журналистом он подтвердил, что сыграет в фильме «Схватка 2» Майкла Манна.

По словам артиста, они ещё работают над персонажами и сюжетом, из-за чего до старта съёмок пока далеко. Ди Каприо отметил, что снимает шляпу перед оригинальным фильмом, но новая картина — во многом самостоятельное произведение.

«Схватка 2» во многом самостоятельный фильм. Мы всё ещё работаем над ним, потому мы далеки от начала съёмок. Снимаю шляпу перед оригинальной картиной, но наш фильм это дань уважения ему. Действие нового фильма происходит в будущем и прошлом. Считаю эту историю величайшим криминальным нуаром в моей жизни. Оригинальная картина продолжает вызывать резонанс и смог повлиять на такое количество разных фильмов. Мы работаем над ним. Вторая часть, безусловно, захватывающая.

Вторую часть «Схватки» готовили уже несколько лет — ранее продюсеры отказывали Майклу Манну в финансировании, но позже он получил зелёный свет. В итоге режиссёр отодвинул все другие потенциальные фильмы, чтобы заняться этим проектом. Съёмки картины должны стартовать в 2026 году.