SLAY King 2025 стал Глеб sasavot Орлов

Церемония награждения SLAY 2025 подходит к концу, а ведущие уже назвали победителей в двух главных номинациях — SLAY King и SLAY Queen. Без лишних слов:

SLAY King забрал Глеб sasavot Орлов , для которого это третья победа за вечер — сегодня он также забрал награды в номинациях «Харизма года» и «Лучший мультигейминг-стример».

Говорилось, рофлилось тогда и продолжаем рофлить. Ребята, спасибо. Такая сила и энергия от людей. Это нечто. Случилось какое-то чудо.

sasavot Фото: SLAY

SLAY Queen забрала Наталья GENSYXA Бердникова , которая также сегодня забрала награду за «Стиль года».

10 лет я шла к этому моменту — и наконец-то получила. Спасибо, что голосовали за меня. Извините, растерялась немного.

GENSYXA Фото: SLAY

SLAY 2025 собрала рекордные просмотры — в онлайн мероприятие смотрели 750 тыс. зрителей, что стало рекордом для российского Twitch. Вдобавок это примерно в два раза больше, чем было у премии годом ранее.