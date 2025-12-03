Скидки
Номинация Slay King 2025: выиграл Глеб sasavot Орлов

SLAY King 2025 стал Глеб sasavot Орлов
Церемония награждения SLAY 2025 подходит к концу, а ведущие уже назвали победителей в двух главных номинациях — SLAY King и SLAY Queen. Без лишних слов:

SLAY King забрал Глеб sasavot Орлов, для которого это третья победа за вечер — сегодня он также забрал награды в номинациях «Харизма года» и «Лучший мультигейминг-стример».

Говорилось, рофлилось тогда и продолжаем рофлить. Ребята, спасибо. Такая сила и энергия от людей. Это нечто. Случилось какое-то чудо.
«Никаких особых ощущений». Лауреат SLAY King 2025 — о своей победе
sasavot

sasavot

Фото: SLAY

SLAY Queen забрала Наталья GENSYXA Бердникова, которая также сегодня забрала награду за «Стиль года».

10 лет я шла к этому моменту — и наконец-то получила. Спасибо, что голосовали за меня. Извините, растерялась немного.
GENSYXA

GENSYXA

Фото: SLAY

Победители SLAY 2025

SLAY 2025 собрала рекордные просмотры — в онлайн мероприятие смотрели 750 тыс. зрителей, что стало рекордом для российского Twitch. Вдобавок это примерно в два раза больше, чем было у премии годом ранее.

