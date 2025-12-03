«Никаких особых ощущений». Лауреат SLAY King 2025 — о своей победе

«Чемпионат» после победы Глеба Орлова на SLAY 2025 успел пообщаться с лауреатом, который за вечер забрал целых три награды — это рекорд для мероприятия.

— Год назад вы говорили, что эта награда для вас не такая значимая, просто статуэтка. Почему?

— Могу объяснить. Думаю, что в каких-то моментах, если бы Twitch тоже взаимодействовал с нами, это придало бы всему больше официальности. Было бы интересно и классно. А сейчас получается, что спонсирование идёт только от наших друзей и игроков нашего сезона — это круто, но хотелось бы почувствовать более официальный подход к этой премии.

— Тем не менее: три номинации, три победы — больше, чем у кого-либо за всю историю. Люди кричали, скандировали, десятки тысяч голосовали. Что вы почувствовали?

— Никаких особых ощущений. Я в этот момент работал, и неделя была обычная. Эффект примерно тот же.

— Можно ли было ожидать такого в начале пути, когда вы начинали стримить в 2021 году, во время ковида?

— А чего ожидать? Никто ничего не ожидает. Это просто момент в жизни. Меня он привёл сюда. Я никогда этого не планировал.

— Тогда последний вопрос. Есть ли планы на будущие проекты? Какие-то события, ивенты?

— Что будет — то будет. Спасибо.

SLAY 2025 проходила сегодня, 3 декабря 2025 года, установив новый рекорд среди российских IRL-мероприятий — и организаторы планируют побить свой рекорд в следующем году.