Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание девятого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Расписание девятого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, начинается третья стадия группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут по две стартовые игры в формате best-of-1.

Права на трансляцию матчей Starladder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.

Расписание игр Budapest Major 2025 на четверг, 4 декабря:

  • 15:00. The MongolZ (Монголия) — Imperial Esports (Бразилия);
  • 15:00. MOUZ (Германия) — PARIVISION (Россия);
  • 16:00. Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Нидерланды);
  • 16:00. G2 Esports (Германия) — Passion UA (Украина);
  • 17:00. Team Vitality (Франция) — FaZe Clan (США);
  • 17:00. Team 3DMAX (Франция) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 18:00. FURIA Esports (Бразилия) — Natus Vincere (Украина);
  • 18:00. Team Falcons (Саудовская Аравия) — B8 Esports (Украина);
  • 20:00. Тур 2, два матча;
  • 21:00. Тур 2, два матча;
  • 22:00. Тур 2, два матча;
  • 23:00. Тур 2, два матча.
Расписание матчей может измениться из-за длительности встреч.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Материалы по теме
«Jame и dastan создали машину»: degster впечатлён прорывом PARIVISION в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android