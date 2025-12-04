Расписание девятого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня, 4 декабря, начинается третья стадия группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут по две стартовые игры в формате best-of-1.
Права на трансляцию матчей Starladder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.
Расписание игр Budapest Major 2025 на четверг, 4 декабря:
- 15:00. The MongolZ (Монголия) — Imperial Esports (Бразилия);
- 15:00. MOUZ (Германия) — PARIVISION (Россия);
- 16:00. Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Нидерланды);
- 16:00. G2 Esports (Германия) — Passion UA (Украина);
- 17:00. Team Vitality (Франция) — FaZe Clan (США);
- 17:00. Team 3DMAX (Франция) — paiN Gaming (Бразилия);
- 18:00. FURIA Esports (Бразилия) — Natus Vincere (Украина);
- 18:00. Team Falcons (Саудовская Аравия) — B8 Esports (Украина);
- 20:00. Тур 2, два матча;
- 21:00. Тур 2, два матча;
- 22:00. Тур 2, два матча;
- 23:00. Тур 2, два матча.
Расписание матчей может измениться из-за длительности встреч.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
