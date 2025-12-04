Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Эйфория, 3-й сезон: дата выхода, когда выйдет

Третий сезон сериала «Эйфория» от HBO выйдет в апреле 2026 года
Комментарии

Компания HBO раскрыла дату премьеры третьего сезона сериала «Эйфория». Подростковое шоу со звёздами Голливуда вернётся уже в апреле 2026 года — вместе с этим авторы представили постер с главной героиней Ру в исполнении Зендеи.

Фото: HBO

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Все они вернутся к своим ролям в продолжении.

Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого шоу было на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться на ещё один сезон.

