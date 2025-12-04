Трейлер сказки «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом — премьера 27 марта

Компания Entertainment Film Distributors представила дебютный трейлер фильм «Вверх по волшебному дереву». Сказка по мотивам серии книг Энид Блайтон выйдет в мировой прокат 27 марта 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Film Distributors. Права на видео принадлежат Entertainment Film Distributors.

Лента расскажет о семье, которая вынуждена переехать в отдалённую английскую деревню. Там дети обнаруживают волшебное дерево и его необычных и эксцентричных обитателей, вместе с которыми они начинают путешествовать в захватывающие и фантастические страны.

Главные роли в фильме сыграли Клэр Фой («Корона»), Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), Ребекка Фергюсон («Укрытие»), Дженнифер Сондерс («Зверопой 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Бен Грегор («Голяк»).