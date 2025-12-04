Скидки
Авторы «Миллиардов» снимут сериал по вселенной «Казино» Мартина Скорсезе

Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал продолжение «Казино» — культового фильма Мартина Скорсезе 1995 года. У проекта пока нет даты выхода и актёрского состава, анонс приурочили к 30-летию криминальной ленты.

Сюжет сериала развернётся уже в современном Лас-Вегасе. Шоу расскажет историю Роберта «Бобби Ред» Редмана, главы самого известного игорного заведения в городе, который «принимает рискованные решения ради сохранения своего бизнеса».

Создателями сериала выступят Брайан Коппельман и Кевин Левин — авторы популярного шоу «Миллиарды». Сам Мартин Скорсезе выступит продюсером проекта и будет консультировать шоураннеров.

