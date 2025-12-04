Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышел фильм «Метод исключения» от режиссёра «Олдбоя»

В кинотеатрах России вышел фильм «Метод исключения» от режиссёра «Олдбоя»
Комментарии

4 декабря в России состоялась премьера фильма «Метод исключения» — новой работы корейского режиссёра Пака Чхан-ука. Ленту от создателя «Олдбоя» уже можно посмотреть в кинотеатрах страны в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Neon.

«Метод исключения» основан на книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм рассказывает о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность.

Главную роль в ленте сыграл Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего Игр.

Материалы по теме
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android