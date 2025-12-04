В кинотеатрах России вышел фильм «Метод исключения» от режиссёра «Олдбоя»

4 декабря в России состоялась премьера фильма «Метод исключения» — новой работы корейского режиссёра Пака Чхан-ука. Ленту от создателя «Олдбоя» уже можно посмотреть в кинотеатрах страны в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Neon.

«Метод исключения» основан на книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм рассказывает о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность.

Главную роль в ленте сыграл Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего Игр.