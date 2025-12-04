Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с Сатиром и актёром Юрием Гальцевым

Вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с Сатиром и актёром Юрием Гальцевым
Комментарии

4 декабря вышел новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Это уже седьмой эпизод знаменитой передачи в 2025 году. Основной состав участников не изменился — новый «ЧБД» ведут Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Гостями же шоу в этот раз выступили популярный блогер Сатир и российский актёр Юрий Гальцев.

Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале «Что было дальше?». Продолжительность выпуска составляет 2 часа 8 минут.

«Что было дальше?» — шоу, в котором комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Эмир Кашоков, Рустам Рептилод, Илья Макаров и Тамби Масаев в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй. В предыдущем выпуске поучаствовали Дмитрий Маликов и Илья Соболев.

Материалы по теме
Вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с Бустером и певцом Авраамом Руссо
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android