Вышел новый выпуск шоу «Что было дальше?» с Сатиром и актёром Юрием Гальцевым

4 декабря вышел новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Это уже седьмой эпизод знаменитой передачи в 2025 году. Основной состав участников не изменился — новый «ЧБД» ведут Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Гостями же шоу в этот раз выступили популярный блогер Сатир и российский актёр Юрий Гальцев.

«Что было дальше?» — шоу, в котором комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Эмир Кашоков, Рустам Рептилод, Илья Макаров и Тамби Масаев в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй. В предыдущем выпуске поучаствовали Дмитрий Маликов и Илья Соболев.