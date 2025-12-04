Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Виновного в смерти актёра Мэттью Перри приговорили к 30 месяцам тюрьмы

Виновного в смерти актёра Мэттью Перри приговорили к 30 месяцам тюрьмы
Комментарии

29 октября 2023 года стало известно о смерти актёра Мэттью Перри — одной из главных звёзд сериала «Друзья». Актёр утонул в собственном джакузи в возрасте 54 лет после отказа сердца, расследование случившегося всё ещё не закончено.

Спустя два года после случившегося суд приговорил врача Сальвадора Пласенсию к двум с половиной годам заключения в тюрьме. По данным следствия, доктор неоднократно продавал актёру препарат кетамин за тысячи долларов, зная о пристрастиях Перри к запрещённым веществам. Сам Пласенсия признал свою вину и заявил, что должен был защищать актёра, а не наживаться на его беде. Ранее такую же мысль высказала Сюзанна Моррисон, мама Мэттью Перри.

Расследование смерти актёра продолжается. В ближайшие месяцы станет известно о судьбе других задержанных по делу — врача Марка Чавеса, личного помощника актёра Кеннета Ивамасы и «королевы кетамина» Джасвин Сангха.

Материалы по теме
Мама Мэттью Перри рассказала о последней встрече с сыном перед его смертью
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android