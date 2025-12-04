Виновного в смерти актёра Мэттью Перри приговорили к 30 месяцам тюрьмы

29 октября 2023 года стало известно о смерти актёра Мэттью Перри — одной из главных звёзд сериала «Друзья». Актёр утонул в собственном джакузи в возрасте 54 лет после отказа сердца, расследование случившегося всё ещё не закончено.

Спустя два года после случившегося суд приговорил врача Сальвадора Пласенсию к двум с половиной годам заключения в тюрьме. По данным следствия, доктор неоднократно продавал актёру препарат кетамин за тысячи долларов, зная о пристрастиях Перри к запрещённым веществам. Сам Пласенсия признал свою вину и заявил, что должен был защищать актёра, а не наживаться на его беде. Ранее такую же мысль высказала Сюзанна Моррисон, мама Мэттью Перри.

Расследование смерти актёра продолжается. В ближайшие месяцы станет известно о судьбе других задержанных по делу — врача Марка Чавеса, личного помощника актёра Кеннета Ивамасы и «королевы кетамина» Джасвин Сангха.