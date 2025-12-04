Режиссёр «Заклятия» Джеймс Ван выпустит фильм ужасов «Паранормальное явление 8»

Кинокомпания Paramount Pictures начала разработку нового фильма в серии «Паранормальное явление». Производством займутся студии Blumhouse и Atomic Monster.

У будущего фильма пока нет синопсиса, актёрского состава или режиссёра. Продюсером хоррора выступит Джеймс Ван, создатель культовой франшизы «Заклятие» и режиссёр первого «Астрала». Он заявил, что всегда был фанатом «Паранормального явления» и готов внести свой вклад в развитие серии.

Франшиза «Паранормальное явление» запустилась в 2007 году с выходом первого фильма. Главная особенность серии — псевдодокументальная съёмка в жанре мокьюментари, где зрители следят за главными героями с камер видеонаблюдения. Со временем по франшизе вышло семь фильмов, их общие сборы превышают $ 900 млн.