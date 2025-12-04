Фильм «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном покажут на «Comic Con Игромир» 13 декабря

Организаторы «Comic Con Игромир» раскрыли ещё одно важное событие ивента. На выставке пройдёт зрительская премьера фильма «Поймать монстра» — ленту можно будет посмотреть 13 декабря в оригинале с русскими субтитрами. Премьера фильма в кинотеатрах России состоится чуть позже, 18-го числа.

«Поймать монстра» расскажет историю 10-летней девочки Авроры, которая считает, что её родителей поглотил монстр. Чтобы с ним справиться, она обращается за помощью к таинственному соседу. Тот понимает, что мать и отца Авроры убило не чудовище, а киллеры, целью которых на самом деле был он. Главную роль в ленте сыграл Мадс Миккельсен («Меч короля»), а режиссёром выступил Брайан Фуллер, который работал с актёром над сериалом «Ганнибал».

«Comic Con Игромир» пройдёт с 12 по 14 декабря в Москве. Гостями шоу в том числе выступят нидерландская актриса Фамке Янссен из «Людей Икс» и Эсад Рибич, известный художник комиксов Marvel.