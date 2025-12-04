В России заблокировали FaceTime — сервис для звонков на iPhone, iPad и Mac от Apple

4 декабря в России начали блокировать FaceTime — популярный сервис звонков от компании Apple. Информацию об этом подтвердил Роскомнадзор в интервью «Газете.ру».

В ведомстве заявили, что сервис «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны». В связи с этим приложение заблокируют на территории России в ближайшее время.

По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime.

FaceTime — популярное приложение на устройствах Apple, позволяющее совершать видео- и аудиозвонки между между iPhone, iPad и Mac. Программа запустилась в 2010 году и пользуется большой популярностью среди аудитории Apple.

Это уже очередная блокировка иностранных сервисов в России от Роскомнадзора. Ранее в стране также заблокировали мессенджеры WhatsApp и Viber, популярнейшую игровую платформу Roblox и приложение для общения Discord.