StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Скарлетт Йоханссон может сыграть в фильме «Бэтмен 2» Мэтта Ривза

Американская актриса Скарлетт Йоханссон ведёт переговоры о съёмках в фильме «Бэтмен 2» Мэтта Ривза. Об этом сперва сообщило издание Nexus Point News, после чего информацию подтвердили источники авторитетного портала Variety.

Кого может сыграть звезда фильмов Marvel, неизвестно. Возможно, Йоханссон достанется ведущая женская роль в продолжении истории о Тёмном рыцаре — уже известно, что Зои Кравиц в роли Женщины-кошки не вернётся во второй части.

Премьера «Бэтмена 2» состоится 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон, а съёмки картины начнутся весной 2026 года.

