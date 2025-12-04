В кинотеатрах России вышел аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе»

4 декабря в России вышел аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе». Продолжение культового аниме добралось до кинотеатров страны спустя два месяца после выхода в Японии. Лента доступна для просмотра в дубляже студии Deep и в оригинале с русскими субтитрами.

Видео доступно в VK-группе Deep. Права на видео принадлежат MAPPA.

Аниме-фильм выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. События проекта рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.