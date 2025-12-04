Компания Micron закроет продажи оперативной памяти и SSD-дисков под брендом Crucial

Американская компания Micron Technology объявила об отказе от потребительского бренда Crucial, куда входят SSD-диски и оперативная память. Об этом корпорация объявила на официальном сайте.

В Micron заявили, что приняли трудное решение, однако оно было необходимо для развития компании. В ближайшие годы производитель сфокусируется на поддержке ИИ-датацентров и будет взаимодействовать напрямую с ИИ-компаниями.

Сегодня Micron приняла трудное решение выйти из потребительского бизнеса Crucial, включая продажу товаров под брендом Crucial в ключевых ритейлерах, интернет-магазинах и дистрибьюторах по всему миру. Благодаря увлечённому сообществу потребителей бренд Crucial стал синонимом технического лидерства, качества и надёжности передовых продуктов памяти и хранения данных. Мы хотим поблагодарить миллионы наших клиентов, сотни партнёров и всех членов команды Micron, которые поддерживали рост Crucial на протяжении 29 лет.

Micron завершит продажи потребительских ОЗУ и SSD-дисков в феврале 2026 года, после чего переключится на работу с ИИ. Ранее компания занимала третье место по продажам компонентов для ПК, уступая только Samsung и Hynix.