Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел сериал «Покинутые» от автора «Сынов анархии» — все 10 эпизодов уже доступны

Вышел сериал «Покинутые» от автора «Сынов анархии» — все 10 эпизодов уже доступны
Комментарии

4 декабря состоялась мировая премьера сериала «Покинутые». Все 10 эпизодов вестерна уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет шоу разворачивается в США 1854 года. В центре истории оказываются две противоборствующие семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города.

Главные роли в шоу сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Ник Робинсон («С любовью, Саймон») и Лукас Тилл («Люди Икс: Первый класс»). Автором сериала выступил Курт Саттер — автор сериала «Сыны анархии».

Материалы по теме
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android