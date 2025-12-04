Вышел сериал «Покинутые» от автора «Сынов анархии» — все 10 эпизодов уже доступны

4 декабря состоялась мировая премьера сериала «Покинутые». Все 10 эпизодов вестерна уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет шоу разворачивается в США 1854 года. В центре истории оказываются две противоборствующие семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города.

Главные роли в шоу сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Ник Робинсон («С любовью, Саймон») и Лукас Тилл («Люди Икс: Первый класс»). Автором сериала выступил Курт Саттер — автор сериала «Сыны анархии».