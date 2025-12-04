В кинотеатрах России вышел хоррор «Крипер» от режиссёра «Собирателя душ»

4 декабря в России состоялась официальная премьера фильма ужасов «Крипер». Хоррор от создателя «Обезьяны» и других известных представителей жанра уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Сюжет «Крипера» повествует о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс — создатель хорроров «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель». Главные роли в проекте сыграли Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»), Россиф Сазерленд («План Б») и Тесс Дегенштейн («Расследования Мёрдока»).