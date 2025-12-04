Создатели Roblox прокомментировали блокировку платформы в России

3 декабря в России заблокировали Roblox — популярнейшую платформу для видеоигр. В Роскомнадзоре заявили, что в сервисе содержатся материалы, запрещённые на территории страны, а сами создатели программы не справляются с модерацией подобного контента.

Спустя некоторое время создатели Roblox прокомментировали блокировку в России. В комментарии для Reuters разработчики заявили, что уважают местные законы и продолжают бороться с появлением вредоносного контента на платформе.

Мы уважаем местные законы и нормативные акты в странах, где работаем, и считаем, что Roblox предоставляет позитивное пространство для обучения, творчества и значимого общения для всех игроков. Мы испытываем глубокую приверженность безопасности, и у нас есть надёжный набор проактивных и профилактических мер безопасности, направленных на обнаружение и предотвращение вредоносного контента на нашей платформе.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.