Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин мечтает сыграть Человека-паука Майлза Моралеса

Звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин мечтает сыграть Человека-паука Майлза Моралеса
Комментарии

Американский актёр Калеб Маклафлин побывал гостем в ролике издания Time. Вместе с остальными актёрами «Очень странных дел» артист рассказал, что мечтает сыграть Майлза Моралеса в фильмах про Человека-паука. Об этом стало известно ещё месяц назад, однако СМИ обратили внимание на это в начале декабря.

Маклафлин также хочет сняться в «Аватаре» Джеймса Кэмерона. Ему нравится сама идея быть очень высоким представителем жителей Пандоры — На'Ви.

Человек-паук Майлз Моралес? Это роль моей мечты, но я также хочу сыграть в «Аватаре». Я хочу быть высоким, ребята.

Интересно, что компания Sony Pictures уже работает над фильмом про Майлза Моралеса — новой версией знаменитого Человека-паука. Это будет картина с живыми актёрами: пока неясно, будет ли лента учитывать события мультфильмов или станет полностью самостоятельной. Ранее про Майлза выпустили дилогию «Через вселенные» и видеоигру от студии Insomniac.

Материалы по теме
Про Человека-паука Майлза Моралеса снимут фильм
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android