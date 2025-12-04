Звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин мечтает сыграть Человека-паука Майлза Моралеса

Американский актёр Калеб Маклафлин побывал гостем в ролике издания Time. Вместе с остальными актёрами «Очень странных дел» артист рассказал, что мечтает сыграть Майлза Моралеса в фильмах про Человека-паука. Об этом стало известно ещё месяц назад, однако СМИ обратили внимание на это в начале декабря.

Маклафлин также хочет сняться в «Аватаре» Джеймса Кэмерона. Ему нравится сама идея быть очень высоким представителем жителей Пандоры — На'Ви.

Человек-паук Майлз Моралес? Это роль моей мечты, но я также хочу сыграть в «Аватаре». Я хочу быть высоким, ребята.

Интересно, что компания Sony Pictures уже работает над фильмом про Майлза Моралеса — новой версией знаменитого Человека-паука. Это будет картина с живыми актёрами: пока неясно, будет ли лента учитывать события мультфильмов или станет полностью самостоятельной. Ранее про Майлза выпустили дилогию «Через вселенные» и видеоигру от студии Insomniac.