«Почините свою игру»: игроки в EA Sports FC 26 жалуются на лаги после выхода шестого патча

Комментарии

2 декабря для EA Sports FC 26 вышел новый патч — крупное обновление, которое внесло множество изменений в игру. К сожалению, выход апдейта столкнулся с массовой критикой со стороны игроков — многие геймеры на ПК жалуются на технические проблемы, которая появились после выхода патча.

Пользователи сообщают о падении частоты кадров, частых вылетах на рабочий стол, задержке в управлении, лагах и других технических проблемах. Многие геймеры отмечают, что ещё до патча всё работало без нареканий, и просят разработчиков исправить ситуацию.

Что пишут игроки после выхода шестого патча в EA Sports FC 26

Я нормально играл две недели после выхода прошлого патча. Сейчас запускаю игру и опять задержка в управлении, проблема вернулась. Почините свою игру, ЕА!
После выхода обновления FC 26 начала вылетать во время перерывов или даже на старте матча. Браво, EA.
Мой геймпад DualSense просто перестаёт работать во время матча после примерно 30 секунд игры. Есть идеи, как это исправить?
FC 26 просто неиграбельна. С последним патчем частота кадров падает до 5-10 в случайные моменты, а я играю на самых низких настройках графики.
Фризы жуткие, вне зависимости от того, в какой режим заходишь. Только Rush тянет — и всё. Очень всё медленно в процессе матча происходит.

В Electronic Arts пока не комментировали жалобы игроков. Ранее авторы заявляли, что изучают отзывы геймеров после выхода патчей, поэтому текущие ошибки могут устранить уже в следующем обновлении.

