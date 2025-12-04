В Турции начались съёмки триллера «Пропавший» со Славой Копейкиным

Компания «Вольга» сообщила о старте съёмок фильма «Пропавший». Производство психологического триллера началось в Турции.

Фото: Gonzo Film/«Вольга»

Картина расскажет о 25-летнем поваре Севе. Он пытается избавиться от долгов и наладить личную жизнь, из-за чего соглашается на предложение поехать поработать в Турцию. Деловая поездка вынуждает парня стать соучастником в похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег.

Главные роли сыграют Лев Зулькарнаев («Сто лет тому вперёд»), Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Максим Стоянов («Калашников»). Режиссёром выступает Кирилл Кемниц — автор знаменитого фильма «Кентавр». Премьера «Пропавшего» состоится в 2026 году.