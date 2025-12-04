Скидки
Финальный трейлер «Рыцаря семи королевств» по «Игре престолов» — премьера 19 января

Финальный трейлер «Рыцаря семи королевств» по «Игре престолов» — премьера 19 января
Комментарии

Компания HBO представила дебютный трейлер сериала «Рыцарь семи королевств». Шоу по культовой «Игре престолов» стартует уже в ночь на 19 января 2026 года. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга. Ранее Джордж Мартин похвалил авторов шоу и назвал его одной из лучших адаптаций своих произведений. Сейчас в HBO уже работают над продолжением сериала, оно выйдет в 2027 году.

