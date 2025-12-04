Звёзды Голливуда встали на защиту Пола Дано после критики от Тарантино за роль в «Нефти»

Звёзды Голливуда начали защищать знаменитого актёра Пола Дано после того, как Квентин Тарантино раскритиковал его игру в культовом фильме «Нефть». Представители киноиндустрии опубликовали посты с похвалой артиста на своих страницах в соцсетях.

Так, об актёре высказался Маттсон Томлин — сценарист предстоящего «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном. Он заявил, что рад видеть, как Пола Дано поддерживает большое количество людей. Сценарист назвал его не только потрясающим артистом, но и отличным режиссёром.

Я очень рад видеть, как множество людей поддерживают Пола Дано. Он не только потрясающий актёр, но и потрясающий режиссёр, который излучает самообладание и невероятную эмпатию.

На защиту Дано встал и его коллега по фильму «Нефть» Диллон Фризье. Он уверен, что фильм получился идеальным как раз благодаря актёрам, которые сыграли в нём. Кроме того, Пола Дано похвалил звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю, назвав его невероятным актёром.

Ранее Квентин Тарантино заявил, что игра Пола Дано в «Нефти» испортила фильм. Знаменитый режиссёр назвал его слабым актёром и сказал, что его персонажа лучше смог бы воплотить Остин Батлер.