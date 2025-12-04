Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звёзды Голливуда встали на защиту Пола Дано после критики от Тарантино за роль в «Нефти»

Звёзды Голливуда встали на защиту Пола Дано после критики от Тарантино за роль в «Нефти»
Комментарии

Звёзды Голливуда начали защищать знаменитого актёра Пола Дано после того, как Квентин Тарантино раскритиковал его игру в культовом фильме «Нефть». Представители киноиндустрии опубликовали посты с похвалой артиста на своих страницах в соцсетях.

Так, об актёре высказался Маттсон Томлин — сценарист предстоящего «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном. Он заявил, что рад видеть, как Пола Дано поддерживает большое количество людей. Сценарист назвал его не только потрясающим артистом, но и отличным режиссёром.

Я очень рад видеть, как множество людей поддерживают Пола Дано. Он не только потрясающий актёр, но и потрясающий режиссёр, который излучает самообладание и невероятную эмпатию.

На защиту Дано встал и его коллега по фильму «Нефть» Диллон Фризье. Он уверен, что фильм получился идеальным как раз благодаря актёрам, которые сыграли в нём. Кроме того, Пола Дано похвалил звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю, назвав его невероятным актёром.

Ранее Квентин Тарантино заявил, что игра Пола Дано в «Нефти» испортила фильм. Знаменитый режиссёр назвал его слабым актёром и сказал, что его персонажа лучше смог бы воплотить Остин Батлер.

Что сказал Тарантино про Пола Дано:
«Самый слабый актёр»: Квентин Тарантино раскритиковал Пола Дано в фильме «Нефть»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android