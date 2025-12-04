Arc Raiders, «История Эда Гейна» и «Анора» — самые популярные запросы 2025 года в Google
Компания Google подвела итоги 2025 года. Корпорация опубликовала топ самых популярных запросов последних 11 месяцев в разных категориях.
Лидером топа видеоигр оказались осенние новинки — шутеры ARC Raiders и Battlefield 6. Самым популярным фильмом стала «Анора», победитель «Оскара»-2025, а самым популярным сериалом оказались «Монстры: История Эда Гейна» от Netflix.
Самые популярные игры по запросам Google в 2025 году:
- ARC Raiders.
- Battlefield 6.
- Strands.
- Split Fiction.
- Clair Obscur: Expedition 33.
- Path of Exile 2.
- GTA VI.
- Pokemon Legends: Z-A.
- Minecraft.
- Roblox.
Самые популярные фильмы по запросам Google в 2025 году:
- «Анора».
- «Супермен».
- «Minecraft в кино».
- «Громовержцы».
- «Грешники».
- «Счастливчик Гилмор 2».
- «Пункт назначения: Узы крови».
- «Орудия».
- «28 лет спустя».
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата».
Самые популярные сериалы по запросам Google в 2025 году:
- «Монстры: История Эда Гейна».
- «Игра в кальмара».
- «Переходный возраст».
- «Разделение».
- «То лето, когда я похорошела».
- «Белый лотос».
- «Одна из многих».
- «Первозданная Америка».
- «Чужой: Земля».
- «Лэндмен».
Самые популярные актёры по запросам Google в 2025 году:
- Майки Мэдисон.
- Льюис Пуллман.
- Изабела Мерсед.
- Сон Джи-у.
- Кейтлин Дивер.
- Чарли Ханнэм.
- Белла Рэмзи.
- Гэвин Касаленьо.
- Эмма Майерс.
- Уолтон Гоггинс.
