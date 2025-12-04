Скидки
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Arc Raiders, «История Эда Гейна» и «Анора» — самые популярные запросы 2025 года в Google

Arc Raiders, «История Эда Гейна» и «Анора» — самые популярные запросы 2025 года в Google
Комментарии

Компания Google подвела итоги 2025 года. Корпорация опубликовала топ самых популярных запросов последних 11 месяцев в разных категориях.

Лидером топа видеоигр оказались осенние новинки — шутеры ARC Raiders и Battlefield 6. Самым популярным фильмом стала «Анора», победитель «Оскара»-2025, а самым популярным сериалом оказались «Монстры: История Эда Гейна» от Netflix.

Самые популярные игры по запросам Google в 2025 году:

  1. ARC Raiders.
  2. Battlefield 6.
  3. Strands.
  4. Split Fiction.
  5. Clair Obscur: Expedition 33.
  6. Path of Exile 2.
  7. GTA VI.
  8. Pokemon Legends: Z-A.
  9. Minecraft.
  10. Roblox.

Самые популярные фильмы по запросам Google в 2025 году:

  1. «Анора».
  2. «Супермен».
  3. «Minecraft в кино».
  4. «Громовержцы».
  5. «Грешники».
  6. «Счастливчик Гилмор 2».
  7. «Пункт назначения: Узы крови».
  8. «Орудия».
  9. «28 лет спустя».
  10. «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Самые популярные сериалы по запросам Google в 2025 году:

  1. «Монстры: История Эда Гейна».
  2. «Игра в кальмара».
  3. «Переходный возраст».
  4. «Разделение».
  5. «То лето, когда я похорошела».
  6. «Белый лотос».
  7. «Одна из многих».
  8. «Первозданная Америка».
  9. «Чужой: Земля».
  10. «Лэндмен».

Самые популярные актёры по запросам Google в 2025 году:

  1. Майки Мэдисон.
  2. Льюис Пуллман.
  3. Изабела Мерсед.
  4. Сон Джи-у.
  5. Кейтлин Дивер.
  6. Чарли Ханнэм.
  7. Белла Рэмзи.
  8. Гэвин Касаленьо.
  9. Эмма Майерс.
  10. Уолтон Гоггинс.
«Фоллаут», «Сёгун» и Palworld — Google показал самые популярные запросы в 2024 году
