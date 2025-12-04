Скидки
Кирк, Трамп и Маск — топ-10 самых посещаемых страниц «Википедии» в 2025 году

Комментарии

Фонд Wikimedia Foundation рассказал о самых посещаемых статьях на «Википедии» в 2025 году. Топ-10 составлен на основе количества просмотров англоязычных страниц.

Так, первое место заняла статья, посвящённая политику Чарли Кирку, — она собрала свыше 44 млн просмотров. На второй строчке оказался материал «Смерти в 2025 году», который посмотрели более 42 млн раз. На третьем месте расположилась статья о знаменитом маньяке Эде Гейне — 31 млн просмотров. Кроме того, в рейтинг вошли фильмы «Грешники» и «Супермен», а также бизнесмен Илон Маск и музыкант Оззи Осборн.

Топ-10 самых популярных запросов в «Википедии» за 2025 год

  1. Чарли Кирк — 44,9 млн просмотров.
  2. «Смерти в 2025 году» — 42,5 млн просмотров.
  3. Эд Гейн — 31,2 млн просмотров.
  4. Дональд Трамп — 25,1 млн просмотров.
  5. Папа Лев XIV — 22 млн просмотров.
  6. Илон Маск — 20,1 млн просмотров.
  7. Зохран Мамдани — 20,1 млн просмотров.
  8. «Грешники» — 18,2 млн просмотров.
  9. Оззи Осборн — 17,7 млн просмотров.
  10. «Супермен» — 17 млн просмотров.
