Кирк, Трамп и Маск — топ-10 самых посещаемых страниц «Википедии» в 2025 году

Фонд Wikimedia Foundation рассказал о самых посещаемых статьях на «Википедии» в 2025 году. Топ-10 составлен на основе количества просмотров англоязычных страниц.

Так, первое место заняла статья, посвящённая политику Чарли Кирку, — она собрала свыше 44 млн просмотров. На второй строчке оказался материал «Смерти в 2025 году», который посмотрели более 42 млн раз. На третьем месте расположилась статья о знаменитом маньяке Эде Гейне — 31 млн просмотров. Кроме того, в рейтинг вошли фильмы «Грешники» и «Супермен», а также бизнесмен Илон Маск и музыкант Оззи Осборн.

Топ-10 самых популярных запросов в «Википедии» за 2025 год