«Московский Киберспорт» проведёт финальный игровой уикенд 2025 года

Федерация компьютерного спорта Москвы объявила расписание заключительных турниров 2025 года на платформе Cybermos.ru. С 5 по 7 декабря участники смогут сыграть в Dota 2, Counter-Strike 2, Hearthstone: Battlegrounds и Mobile Legends: Bang Bang. Принять участие могут все желающие граждане РФ — нужна только регистрация на сайте.
Расписание и призовые
Dota 2 — турнир №31
- Дата: 5 декабря
- Регистрация: до 17:55
- Формат: 5х5
- Призовые: 12 000 / 8 000 рублей
Hearthstone: Battlegrounds — турнир №26
- Дата: 6 декабря
- Регистрация: до 17:55
- Формат: Battlegrounds
- Призовые: 12 000 / 8 000 рублей
Counter-Strike 2 — турнир №16
- Дата: 7 декабря
- Регистрация: до 17:55
- Формат: 5х5
- Призовые: 12 000 / 8 000 рублей
Mobile Legends: Bang Bang — турнир №20
- Дата: 7 декабря
- Регистрация: до 17:55
- Формат: 5х5
- Призовые: 12 000 / 8 000 рублей
Финальный уикенд завершит сезон «Московского Киберспорта» 2025 года. Всего в рамках серии прошло около 135 турниров с совокупным призовым фондом более 2,5 млн рублей. Турниры организуются Федерацией компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы.