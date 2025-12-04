Скидки
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
«Московский Киберспорт» проведёт финальный игровой уикенд 2025 года

Комментарии

Федерация компьютерного спорта Москвы объявила расписание заключительных турниров 2025 года на платформе Cybermos.ru. С 5 по 7 декабря участники смогут сыграть в Dota 2, Counter-Strike 2, Hearthstone: Battlegrounds и Mobile Legends: Bang Bang. Принять участие могут все желающие граждане РФ — нужна только регистрация на сайте.

Расписание и призовые

Dota 2 — турнир №31

  • Дата: 5 декабря
  • Регистрация: до 17:55
  • Формат: 5х5
  • Призовые: 12 000 / 8 000 рублей

Hearthstone: Battlegrounds — турнир №26

  • Дата: 6 декабря
  • Регистрация: до 17:55
  • Формат: Battlegrounds
  • Призовые: 12 000 / 8 000 рублей

Counter-Strike 2 — турнир №16

  • Дата: 7 декабря
  • Регистрация: до 17:55
  • Формат: 5х5
  • Призовые: 12 000 / 8 000 рублей

Mobile Legends: Bang Bang — турнир №20

  • Дата: 7 декабря
  • Регистрация: до 17:55
  • Формат: 5х5
  • Призовые: 12 000 / 8 000 рублей

Финальный уикенд завершит сезон «Московского Киберспорта» 2025 года. Всего в рамках серии прошло около 135 турниров с совокупным призовым фондом более 2,5 млн рублей. Турниры организуются Федерацией компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы.

