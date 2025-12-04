Скидки
Пиковый онлайн премии SLAY 2025 достиг 750 тысяч зрителей — новый рекорд
Комментарии

Организаторы церемонии награждения главных стримеров России SLAY 2025 сообщили об очередном рекорде трансляции. Пиковый онлайн стрима мероприятия достиг более 758 тыс. пользователей.

Таким образом, SLAY 2025 побил свой же рекорд на этой церемонии. Мероприятие также стало самым просматриваемым в российском стриминге на Twitch, не учитывая киберспортивные эфиры.

Церемония награждения SLAY 2025 состоялась 3 ноября. Зрителей в Сети и на трибунах ждали красная дорожка со звёздными гостями и эффектное шоу. Главную награду премии в этом году под названием SLAY King 2025 забрал Глеб sasavot Орлов. SLAY Queen 2025 получила Наталья GENSYXA Бердникова.

