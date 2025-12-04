Скидки
«Я хотел другого возвращения на тир-1»: Qikert — о вылете MIBR с мэйджора
Комментарии

Алексей Qikert Голубев опубликовал большое сообщение после вылета MIBR со StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2. Бразильский состав завершил турнир на 23-24-м месте, проиграв все три встречи.

По словам Алексея, прошедший сезон стал для него одним из самых тяжёлых в карьере.

Этот сезон — полное разочарование. Я хотел другого возвращения на тир-1 турниры, другого уровня игры, другого результата… Мы сыграли как мусорные баки, и оправданий здесь нет.

Голубев отметил, что ему «стыдно перед теми, кто поддерживал», но при этом подчеркнул, что не собирается останавливаться. После поражения он пришёл к тому, что хочет снова вернуться к роли капитана.

Я знаю, что могу больше, и готов доказывать это. Не спешите делать выводы обо мне по этому странному сезону… Я прорвусь.

Игрок также сообщил, что его аренда в MIBR подходит к концу. Судьба дальнейшей карьеры прояснится после окончания мэйджора. Пока же он остаётся «в режиме ожидания» и поддерживает PARIVISION.

Болею за ребят — сейчас они играют в хороший и сильный CS.

Будущее Qikert на тир-1 сцене решится в ближайшие недели, а сам игрок дал понять, что намерен вернуться в полноценном статусе лидера.

