Трейлер мелодрамы «Счастлив, когда ты нет» с Александрой Бортич — выход 12 февраля

Трейлер мелодрамы «Счастлив, когда ты нет» с Александрой Бортич — выход 12 февраля
Комментарии

Портал «Кинопоиск» опубликовал трейлер фильма «Счастлив, когда ты нет». Мелодрама выйдет в кинотеатрах 12 февраля.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Экспонента фильм».

Сюжет повествует о парне и девушке по имени Евгений и Евгения. Они случайно знакомятся во время вечеринки. Они начинают относиться друг к другу с антипатией, но при этом оказываются в одной постели. После этого их жизни становятся ещё сложнее.

Главные роли сыграли Александра Бортич («Холоп»), Гоша Токаев («Пара из будущего») и Софья Райзман («Жизнь и судьба»). Режиссёром и автором сценария выступил Игорь Марченко — автор фильмов «Мы-Значит» и «Гараж».

