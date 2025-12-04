Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

MOUZ обыграла PARIVISION на StarLadder Budapest Major — 2025

MOUZ обыграла PARIVISION на StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии

PARIVISION не справилась с MOUZ в первом матче третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 14:16 на Overpass.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
04 декабря 2025, четверг. 15:00 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 0
PARIVISION

В конце матча Лотан Spinx Гилади смог оформить красивый эйс, который привёл встречу к завершению. Благодаря этому европейская команда вышла в корзину 1-0.

Российский коллектив упал в сетку 0-1. Сегодня поздно вечером начнётся второй раунд, расписание появится позже. В ближайшее время начнётся матч между Team Spirit и Team Liquid.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Две наших команды в топ-16! Главное с Budapest Major 2025 по CS 2 — LIVE
Live
Две наших команды в топ-16! Главное с Budapest Major 2025 по CS 2 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android