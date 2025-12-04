MOUZ обыграла PARIVISION на StarLadder Budapest Major — 2025

PARIVISION не справилась с MOUZ в первом матче третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 14:16 на Overpass.

В конце матча Лотан Spinx Гилади смог оформить красивый эйс, который привёл встречу к завершению. Благодаря этому европейская команда вышла в корзину 1-0.

Российский коллектив упал в сетку 0-1. Сегодня поздно вечером начнётся второй раунд, расписание появится позже. В ближайшее время начнётся матч между Team Spirit и Team Liquid.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.