Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» выйдет в онлайне 11 декабря

Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» выйдет в онлайне 11 декабря
Комментарии

Стала известна дата цифрового релиза фильма «Папины дочки: Мама вернулась». Семейная картина станет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Start 11 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

Таким образом, лента выйдет онлайн спустя почти полтора месяца после премьеры в российском прокате. За это время картина собрала в кинотеатрах более 900 млн рублей.

События фильма «Папины дочки: Мама вернулась» разворачиваются после финала четвёртого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать всё сначала.

О будущем «Папиных дочек»:
Что будет после «Папины дочки: Мама вернулась»: что известно о пятом сезоне
Что будет после «Папины дочки: Мама вернулась»: что известно о пятом сезоне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android