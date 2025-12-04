Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» выйдет в онлайне 11 декабря

Стала известна дата цифрового релиза фильма «Папины дочки: Мама вернулась». Семейная картина станет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Start 11 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

Таким образом, лента выйдет онлайн спустя почти полтора месяца после премьеры в российском прокате. За это время картина собрала в кинотеатрах более 900 млн рублей.

События фильма «Папины дочки: Мама вернулась» разворачиваются после финала четвёртого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать всё сначала.