GH вернулся в состав Nigma Galaxy по Dota 2

Организация Nigma Galaxy сообщила о возвращении Маруна GH Мерхея в состав по Dota 2.

Киберспортсмен покинул состав в октябре 2025 года по неизвестным причинам, его заменял Тобиас Tobi Бучнер. Коллектив успел занять четвёртое место на FISSURE Universe 7 и 12-14-е места – на PGL Wallachia 6 и FISSURE Playground 2. Вместе с GH же команда заняла пятое-шестое место на The International 2025.

Состав Nigma Galaxy:

Айбек TA2000 Токаев;

Саид Сумаил SumaiL Хассан;

Тони No!ob Ассаф;

Омар OmaR Муграби;

Марун Gh Мерхей.

На каком турнире выступит «обновлённый» состав, неизвестно. Вероятно, что коллектив посетит DreamLeague Season 27, который пройдёт с 10 по 21 декабря в онлайн-формате.