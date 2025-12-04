Скидки
StarLadder Budapest Major. День 9. Групповой этап. Стрим B
15:00 Мск
Оперативная память в России теперь стоит дороже видеокарты RTX 5070

Оперативная память в России теперь стоит дороже видеокарты RTX 5070
Сильное подорожание цен на оперативную память в России продолжается. Так, стоимость комплекта 64 ГБ DDR5-памяти от ADATA достигает свыше 84 тыс. рублей — это дороже популярной видеокарты RTX5070.

Фото: DNS

Цены увеличились чуть ли не в два раза, по сравнению с концом октября. Например, оперативная память 64 ГБ Kingston Fury Beast Black AMD стоит аж 93 тыс. рублей. В последнюю неделю октября её продавали в популярных магазинах за 49 тыс. рублей. Судя по росту цен, это ещё не предел.

Ранее эксперты объясняли резкое подорожание оперативной памяти. Причина в популярных нейросетях — OpenAI, xAI, Google и другие ИИ-компании массово скупают накопители для работы ChatGPT, Grok, Gemini и других языковых моделей. Из-за этого на складах по всему миру заканчиваются комплектующие, поэтому стоимость товара стремительно растёт.

