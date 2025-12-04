G2 Esports победила Passion UA на StarLadder Budapest Major — 2025

G2 Esports одолела Passion UA в первом раунде третьей стадии на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 13:8 на Mirage.

Лучшим игроком в составе европейской команды стал Никита ⁠HeavyGod⁠ Мартыненко, который закончил встречу с K/D 21-13 при рейтинге 1,56.

G2 Esports вышла на счёт 1-0 в швейцарке третьей стадии, когда как Passion UA упала в сетку 0-1. Команды позже проведут по ещё одной игре в рамках второго раунда.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.