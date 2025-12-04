Team Spirit начала StarLadder Budapest Major — 2025 с победы над Team Liquid

Team Spirit обыграла Team Liquid на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 13:8 на Train.

В ходе встречи Данил donk Крышковец сыграл свою лучшую карту на мэйджорах — рейтинг 2.38 при K/D 30-11. Киберспортсмен также открыл чемпионат с эйса в первом раунде.

Team Spirit вышла на счёт 1-0 в швейцарке третьей стадии, когда как Team Liquid упала в сетку 0-1. Команды позже проведут по ещё одной игре в рамках второго раунда.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.